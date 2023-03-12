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Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 20:22
Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя
Александр Мациевский, фото СБУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому, который был расстрелян в плену после слов "Слава Украине!".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату, человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине – и за его "Слава Украине!"".

Что предшествовало: СБУ в воскресенье сообщила, что украинским военным, которого расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!".
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего.

Темы: Зеленскийпленныенаграды
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