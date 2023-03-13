Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная – оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.
Источник: информационный центр Минобороны со ссылкой на Сырского
Прямая речь командующего Сухопутными войсками: "Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города".
Детали: В то же время Сырский добавил, что в ходе жестких боев украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери.
Он подчеркнул, что огнем артиллерии, танков и других огневых средств защитники отражают все попытки противника захватить город и оборона крепости продолжается.
Предыстория:
- 9 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны не дали врагу взять город Бахмут в оперативное окружение, но ситуация остается очень сложной.
- 12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что менее чем за неделю на Бахмутском направлении россияне потеряли более 1 100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, было сожжено более 10 складов боеприпасов.