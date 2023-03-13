Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная – оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.

Источник: информационный центр Минобороны со ссылкой на Сырского

Прямая речь командующего Сухопутными войсками: "Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города".

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Детали: В то же время Сырский добавил, что в ходе жестких боев украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери.

Он подчеркнул, что огнем артиллерии, танков и других огневых средств защитники отражают все попытки противника захватить город и оборона крепости продолжается.

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