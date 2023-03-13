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Си Цзиньпин через неделю планирует встретиться с Путиным - Reuters

Александр ШумилинПонедельник, 13 марта 2023, 09:53
Си Цзиньпин через неделю планирует встретиться с Путиным - Reuters
Фото: Getty Images

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Источник: Reuters, российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: О намерениях Си Цзиньпина приехать в Россию на следующей неделе сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом.

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Планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

Обновлено: Песков заявил, что пока ему нечего сказать по этой теме. "Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины, который в частности включает уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны" и прекращение военных действий.
  • В декабре 2022 года Путин заявил, что хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином весной 2023 года в Москве.

Темы: ПутинКитай
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