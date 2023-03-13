Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським – ЗМІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Дослівно WSJ: "Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі.

Це також зміцнить авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном".

Деталі: Повідомляється, що можлива зустріч Сі з українським президентом буде віртуальною.

За даними джерел видання, візит очільника Китаю в Росію і можлива розмова Сі із Зеленським відображають прагнення Пекіна відігравати активнішу роль у посередництві для припинення війни в Україні.

Також повідомляється, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки в Росію, хоча, за словами співрозмовників, його повний маршрут ще не затверджений.

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