Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським – ЗМІ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела
Дослівно WSJ: "Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі.
Це також зміцнить авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном".
Деталі: Повідомляється, що можлива зустріч Сі з українським президентом буде віртуальною.
За даними джерел видання, візит очільника Китаю в Росію і можлива розмова Сі із Зеленським відображають прагнення Пекіна відігравати активнішу роль у посередництві для припинення війни в Україні.
Також повідомляється, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки в Росію, хоча, за словами співрозмовників, його повний маршрут ще не затверджений.
Передісторія:
- Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію для зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним вже наступного тижня.
- 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України, який зокрема включає повагу до суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни" і припинення військових дій.
- У грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.