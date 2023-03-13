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Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским – СМИ

Ирина БалачукПонедельник, 13 марта 2023, 13:35
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским – СМИ
Си Цзиньпин. Фото из Facebook 习近平 Xi Jinping

Лидер Китая Си Цзиньпин после его встречи c российским диктатором Владимиром Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Дословно WSJ: "Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца в Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе.

Это также укрепит авторитет Пекина как мирового посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном".

Детали: Сообщается, что возможная встреча Си с украинским президентом будет виртуальной.  

По данным источников издания, визит главы Китая в Россию и возможный разговор Си с Зеленским отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения войны в Украине.

Также сообщается, что Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам собеседников, его полный маршрут еще не утвержден.

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Предыстория: 

  • Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе.
  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины, который в частности включает уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны" и прекращение военных действий.
  • В декабре 2022 года Путин заявил, что хотел бы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином весной 2023 года в Москве.

Темы: КитайЗеленскийвойнаРосcия
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