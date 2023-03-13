Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу – Данілов
Понеділок, 13 березня 2023, 16:00
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.
Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам".
Передісторія:
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.
- Данілов заявив, що околиці Бахмута всіяні трупами російських окупантів, які ніхто не забирає.