Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.

Реклама:

Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам".

Передісторія:

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.

Данілов заявив, що околиці Бахмута всіяні трупами російських окупантів, які ніхто не забирає.