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Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу – Данілов

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 16:00
Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу – Данілов
ФОТО FACEBOOK ДАНІЛОВА

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. 

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.

Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам".

Передісторія: 

  • Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.
  • Данілов заявив, що околиці Бахмута всіяні трупами російських окупантів, які ніхто не забирає.

Теми: РосіяДаніловвійнаЗбройні сили
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