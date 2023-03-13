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России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала – Данилов

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 16:00
России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала – Данилов
ФОТО FACEBOOK ДАНИЛОВА

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам".

Предыстория: 

  • Командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.
  • Данилов заявил, что окрестности Бахмута усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.

Темы: РосcияДаниловвойнаВооруженные силы
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