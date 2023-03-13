России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.

Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам".

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