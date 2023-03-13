России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала – Данилов
Понедельник, 13 марта 2023, 16:00
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь: "России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала.
Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам".
Предыстория:
- Командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.
- Данилов заявил, что окрестности Бахмута усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.