Ув'язненому у Криму журналісту Єсипенку не дають спілкуватися з рідними

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники російської колонії перешкоджають комунікації з журналістом Владиславом Єсипенком, якого окупанти Криму засудили за нібито незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на дружину журналіста Катерину Єсипенко

Пряма мова: "Немає можливості тепер із ним листуватися, тому що відсутня можливість оплачувати ці листи в Росії. І дзвінки здійснювати теж практично неможливо.

Адвокат до Владислава їздить, але їхні зустрічі відбуваються за ускладненою процедурою.

Владислав зателефонував минулого тижня, вперше за довгий час. Сказав, що почувається нормально. Каже, що зв'язку з ним не було, бо адміністрація блокує можливість дзвінків".

Деталі: Катерина Єсипенко додає, що ті рідкісні розмови з чоловіком відбуваються тюремним зв'язком і прослуховуються адміністрацією колонії – тому "багато чого Владислав не може сказати".

Вона домагається звільнення Владислава Єсипенка, який 13 березня відзначає день народження.

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За словами Катерини, тільки в лютому в російських колоніях померли двоє політв'язнів.

Пряма мова: "Мені завжди здається, що я роблю мало, тому що немає кінцевого результату, якого я домагаюся, – звільнення чоловіка. Уся робота націлена саме на якнайшвидше його звільнення. Бувають періоди, коли відчуваєш сили, щоб усіх перемогти і всього домогтися, а іноді здається, що вже нічого не можеш. Але я не маю права опустити руки, бо потрібно звільняти і мого чоловіка, і всіх наших політв'язнів.

Минулого місяця ми втратили двох людей, які померли в російських колоніях. Це та ситуація, коли ми не встигли, десь недопрацювали, десь нас не вистачило, щоб звільнити наших людей до того, як Росія їх убила".

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