Ув'язненому у Криму журналісту Єсипенку не дають спілкуватися з рідними

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники російської колонії перешкоджають комунікації з журналістом Владиславом Єсипенком, якого окупанти Криму засудили за нібито незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на дружину журналіста Катерину Єсипенко

Пряма мова: "Немає можливості тепер із ним листуватися, тому що відсутня можливість оплачувати ці листи в Росії. І дзвінки здійснювати теж практично неможливо.

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Адвокат до Владислава їздить, але їхні зустрічі відбуваються за ускладненою процедурою.

Владислав зателефонував минулого тижня, вперше за довгий час. Сказав, що почувається нормально. Каже, що зв'язку з ним не було, бо адміністрація блокує можливість дзвінків".

Деталі: Катерина Єсипенко додає, що ті рідкісні розмови з чоловіком відбуваються тюремним зв'язком і прослуховуються адміністрацією колонії – тому "багато чого Владислав не може сказати".

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Вона домагається звільнення Владислава Єсипенка, який 13 березня відзначає день народження.

За словами Катерини, тільки в лютому в російських колоніях померли двоє політв'язнів.

Пряма мова: "Мені завжди здається, що я роблю мало, тому що немає кінцевого результату, якого я домагаюся, – звільнення чоловіка. Уся робота націлена саме на якнайшвидше його звільнення. Бувають періоди, коли відчуваєш сили, щоб усіх перемогти і всього домогтися, а іноді здається, що вже нічого не можеш. Але я не маю права опустити руки, бо потрібно звільняти і мого чоловіка, і всіх наших політв'язнів.

Минулого місяця ми втратили двох людей, які померли в російських колоніях. Це та ситуація, коли ми не встигли, десь недопрацювали, десь нас не вистачило, щоб звільнити наших людей до того, як Росія їх убила".

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