Заключенному в Крыму журналисту Есипенко не дают общаться с родными
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудники российской колонии препятствуют коммуникации с журналистом Владиславом Есипенко, которого оккупанты Крыма осудили за якобы незаконное хранение и перевозку взрывного устройство.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на жену журналиста Екатерину Есипенко
Прямая речь: "Нет возможности теперь с ним переписываться, потому что отсутствует возможность оплачивать эти письма в России. И звонки осуществлять тоже практически невозможно.
Адвокат к Владиславу ездит, но их встречи происходят по усложненной процедуре.
Владислав позвонил на прошлой неделе, впервые за долгое время. Сказал, что чувствует себя нормально. Говорит, что связи с ним не было, потому что администрация блокирует возможность звонков".
Детали: Екатерина Есипенко добавляет, что те редкие разговоры с мужем происходят по тюремной связи и прослушиваются администрацией колонии – поэтому "многого Владислав не может сказать".
Она добивается освобождения Владислава Есипенко, который 13 марта отмечает день рождения.
По словам Екатерины, только в феврале в российских колониях умерли двое политзаключенных.
Прямая речь: "Мне всегда кажется, что я делаю мало, потому что нет конечного результата, которого я добиваюсь, – освобождения мужа. Вся работа нацелена именно на скорейшее его освобождение. Бывают периоды, когда ощущаешь силы, чтобы всех победить и всего добиться, а иногда кажется, что уже ничего не можешь. Но я не имею права опустить руки, потому что нужно освобождать и моего мужа, и всех наших политзаключенных.
В прошлом месяце мы потеряли двух людей, которые умерли в российских колониях. Это та ситуация, когда мы не успели, где-то недоработали, где-то нас не хватило, чтобы освободить наших людей до того, как Россия их убила".
Предыстория:
- 10 марта 2021 года внештатный журналист "Крым.Реалии" Владислав Есипенко перестал выходить на связь с родными – вскоре стало известно, ФСБ России задержала его, обвинив в "связях с украинскими спецслужбами" и "хранении и перевозке боеприпасов".
- Сотрудники ФСБ РФ пытали Владислава Есипенко током, чтобы он дал "показания".
- 16 февраля 2022 года Владислава Есипенко приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Российское обвинение запрашивало для Есипенко 11 лет лишения свободы. Защите журналиста удалось добиться смягчения наказания до 5 лет лишения свободы и штрафа 110 тысяч рублей.