Заключенному в Крыму журналисту Есипенко не дают общаться с родными

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудники российской колонии препятствуют коммуникации с журналистом Владиславом Есипенко, которого оккупанты Крыма осудили за якобы незаконное хранение и перевозку взрывного устройство.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на жену журналиста Екатерину Есипенко

Прямая речь: "Нет возможности теперь с ним переписываться, потому что отсутствует возможность оплачивать эти письма в России. И звонки осуществлять тоже практически невозможно.

Адвокат к Владиславу ездит, но их встречи происходят по усложненной процедуре.

Владислав позвонил на прошлой неделе, впервые за долгое время. Сказал, что чувствует себя нормально. Говорит, что связи с ним не было, потому что администрация блокирует возможность звонков".

Детали: Екатерина Есипенко добавляет, что те редкие разговоры с мужем происходят по тюремной связи и прослушиваются администрацией колонии – поэтому "многого Владислав не может сказать".

Она добивается освобождения Владислава Есипенко, который 13 марта отмечает день рождения.

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По словам Екатерины, только в феврале в российских колониях умерли двое политзаключенных.

Прямая речь: "Мне всегда кажется, что я делаю мало, потому что нет конечного результата, которого я добиваюсь, – освобождения мужа. Вся работа нацелена именно на скорейшее его освобождение. Бывают периоды, когда ощущаешь силы, чтобы всех победить и всего добиться, а иногда кажется, что уже ничего не можешь. Но я не имею права опустить руки, потому что нужно освобождать и моего мужа, и всех наших политзаключенных.

В прошлом месяце мы потеряли двух людей, которые умерли в российских колониях. Это та ситуация, когда мы не успели, где-то недоработали, где-то нас не хватило, чтобы освободить наших людей до того, как Россия их убила".

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