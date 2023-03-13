Зеленський: Дуже жорстко на сході, але треба знищити військову потугу ворога 

Президент Володимир Зеленський відзначив, що на сході України наразі дуже "жорстко і болісно", але там вирішується майбутнє країни.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Як і завжди, сьогодні (13 березня - ред.) був на зв’язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо.

Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє – всіх українців".

Деталі: Зеленський подякував українським захисникам і відзначив роботу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.

Передісторія: 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.