Зеленський: Дуже жорстко на сході, але треба знищити військову потугу ворога
Президент Володимир Зеленський відзначив, що на сході України наразі дуже "жорстко і болісно", але там вирішується майбутнє країни.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Як і завжди, сьогодні (13 березня - ред.) був на зв’язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо.
Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє – всіх українців".
Деталі: Зеленський подякував українським захисникам і відзначив роботу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.
Передісторія: 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.