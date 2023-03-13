Зеленский: Очень жестко на востоке, но надо уничтожить военную мощь врага

Президент Владимир Зеленский отметил, что на востоке Украины сейчас очень "жестко и болезненно", но там решается будущее страны.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Как и всегда, сегодня (13 марта - ред.) был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке - очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага - и мы уничтожим.

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Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка - и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее - всех украинцев".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских защитников и отметил работу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады - за успешные действия в районе Бахмута.

Предыстория: 13 марта командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.