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Заместителя гауляйтера Новой Каховки второй раз подорвали - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 14 марта 2023, 09:30
Заместителя гауляйтера Новой Каховки второй раз подорвали - СМИ
КОЛЛАБОРАНТ ГУРА, ФОТО: FACEBOOK

13 марта партизаны совершили покушение на так называемого заместителя "главы администрации" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гуру, ответственность взяло на себя движение "Атеш".

Источник: движение "Атеш", "Baza"

Дословно: "В 12:10 13.03.2023 на проспекте Победы возле кафе "Вкусная страна" (Новой Каховки - ред.) агент "Атеш" взорвал заместителя председателя так называемой "новокаховской военной администрации" возле его машины. Ждем подтверждения об окончательной ликвидации".

Детали: Сообщается, что в результате подрыва никто из мирных жителей не пострадал.

Впоследствии "Baza" сообщила, что коллаборационист только получил ранения, его доставили в госпиталь.

Предыстория: 

  • 6 августа росСМИ сообщали, что коллаборант, так называемый "заместитель начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер в больнице после того, как был расстрелян.
  • 12 сентября того же года Гура появился в эфире российского телевидения. По словам коллаборанта, его "смерть" 6 августа была якобы инсценирована российской ФСБ, которая получила информацию о готовящемся покушении.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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