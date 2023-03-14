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Мешканці Москви та області почали масово скаржитись на невідомі безпілотники – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 березня 2023, 13:33
Мешканці Москви та області почали масово скаржитись на невідомі безпілотники – ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

За останні дні мешканці Москви та Підмосков’я стали масово повідомляти про невідомі безпілотники, начебто більшість з яких кружляла над будинками, а один знаходився біля нафтопереробного заводу.

Джерело: "Baza"

Деталі: Повідомляється, що перший підозрілий БПЛА був помічений 10 березня над селищем Рогово під Москвою. На місце одразу ж викликали поліцейських, яким не вдалося знайти ні безпілотник, ні його власника.

Однак уже за три дні над цим селищем знову начебто помітили невідомий дрон.

Також 10 березня 4 безпілотники начебто кружляли над кількома селищами і селами неподалік від зоопарку "Планета мавп" на Калузькому шосе.

А 12 березня черговий дрон, що, як твердять, летів на низькій висоті, побачили в селищі Краснопахорське. БПЛА прямував до АЗС "Татнефть" на Калузькому шосе, після чого розвернувся і полетів назад - орієнтовно в бік населених пунктів Михайлово-Ярцевське і Армійський.

Ще про 2 безпілотника повідомлялося вдень 13 березня: один із них летів над населеним пунктом Вороновське, а другий - через Борисовські ставки на півдні Москви в бік Капотні, де розташований НПЗ "Газпромнефти". Приналежність БПЛА не була встановлена.

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Останній дрон виявили близько третьої години ночі 14 березня біля станції метро "Каховська" в населеному пункті Зюзіно. Цього разу співробітникам Росгвардії вдалося вирахувати двох операторів БПЛА, які згодом пояснили, що начебто знімали нічні вулиці для себе, але їх все одно затримали.

Що було раніше: 13 березня повідомлялось, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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