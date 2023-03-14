Жители Москвы и области начали массово жаловаться на неизвестные беспилотники - СМИ

За последние дни жители Москвы и Подмосковья стали массово сообщать о неизвестных беспилотниках, якобы большинство из которых кружила над домами, а один находился возле нефтеперерабатывающего завода.

Источник: "Baza"

Детали: Сообщается, что первый подозрительный БПЛА был замечен 10 марта над поселком Рогово под Москвой. На место сразу же вызвали полицейских, которым не удалось найти ни беспилотник, ни его владельца.

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Однако уже через три дня над этим поселком снова якобы заметили неизвестный дрон.

Также 10 марта 4 беспилотника якобы кружили над несколькими поселками и селами неподалеку от зоопарка "Планета обезьян" на Калужском шоссе.

А 12 марта очередной дрон, который, как утверждают, летел на низкой высоте, увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА направлялся к АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, после чего развернулся и улетел обратно - ориентировочно в сторону населенных пунктов Михайлово-Ярцевское и Армейский.

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Еще о 2 беспилотниках сообщалось днем 13 марта: один из них летел над населенным пунктом Вороновское, а второй - через Борисовские пруды на юге Москвы в сторону Капотни, где расположен НПЗ "Газпромнефти". Принадлежность БПЛА не была установлена.

Последний дрон обнаружили около трех часов ночи 14 марта возле станции метро "Каховская" в населенном пункте Зюзино. На этот раз сотрудникам Росгвардии удалось вычислить двух операторов БПЛА, которые впоследствии объяснили, что якобы снимали ночные улицы для себя, но их все равно задержали.

Что предшествовало: 13 марта сообщалось, что московские власти начали вырубать леса, чтобы разместить системы ПВО в российской столице.