Жители Москвы и области начали массово жаловаться на неизвестные беспилотники - СМИ

За последние дни жители Москвы и Подмосковья стали массово сообщать о неизвестных беспилотниках, якобы большинство из которых кружила над домами, а один находился возле нефтеперерабатывающего завода.

Источник: "Baza"

Детали: Сообщается, что первый подозрительный БПЛА был замечен 10 марта над поселком Рогово под Москвой. На место сразу же вызвали полицейских, которым не удалось найти ни беспилотник, ни его владельца.

Однако уже через три дня над этим поселком снова якобы заметили неизвестный дрон.

Также 10 марта 4 беспилотника якобы кружили над несколькими поселками и селами неподалеку от зоопарка "Планета обезьян" на Калужском шоссе.

А 12 марта очередной дрон, который, как утверждают, летел на низкой высоте, увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА направлялся к АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, после чего развернулся и улетел обратно - ориентировочно в сторону населенных пунктов Михайлово-Ярцевское и Армейский.

Еще о 2 беспилотниках сообщалось днем 13 марта: один из них летел над населенным пунктом Вороновское, а второй - через Борисовские пруды на юге Москвы в сторону Капотни, где расположен НПЗ "Газпромнефти". Принадлежность БПЛА не была установлена.

ВИДЕО ДНЯ

Последний дрон обнаружили около трех часов ночи 14 марта возле станции метро "Каховская" в населенном пункте Зюзино. На этот раз сотрудникам Росгвардии удалось вычислить двух операторов БПЛА, которые впоследствии объяснили, что якобы снимали ночные улицы для себя, но их все равно задержали.

Что предшествовало: 13 марта сообщалось, что московские власти начали вырубать леса, чтобы разместить системы ПВО в российской столице.