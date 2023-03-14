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Зеленський провів Ставку: ухвалили рішення щодо Бахмута

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 березня 2023, 14:13
Зеленський провів Ставку: ухвалили рішення щодо Бахмута
Володимрр Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

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Деталі: На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.
  • Пізніше  Зеленський відзначив, що на сході України наразі дуже "жорстко і болісно", але там вирішується майбутнє країни.

Теми: війнаставкаБахмутУкраїна
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