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Зеленский провел Ставку: приняли решение по Бахмуту

Станислав ПогориловВторник, 14 марта 2023, 14:13
Зеленский провел Ставку: приняли решение по Бахмуту
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут".

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Детали: На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

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Предыстория: 

  • 13 марта командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.
  • Позже Зеленский отметил, что на востоке Украины сейчас очень "жестко и болезненно", но там решается будущее страны.

Темы: войнаставкаБахмутУкраина
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