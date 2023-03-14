Зеленский провел Ставку: приняли решение по Бахмуту

Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут".

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Детали: На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

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