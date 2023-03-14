Зеленский провел Ставку: приняли решение по Бахмуту
Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут".
Детали: На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.
Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.
Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.
Предыстория:
- 13 марта командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.
- Позже Зеленский отметил, что на востоке Украины сейчас очень "жестко и болезненно", но там решается будущее страны.