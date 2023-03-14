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Путін на авіазаводі в Бурятії розповів робітникам, як його водили за носа

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 14:50
Путін на авіазаводі в Бурятії розповів робітникам, як його водили за носа
Путін спілкується з робітниками. Скриншот з відео

Президент РФ Володимир Путін в Улан-Уде відвідав авіаційний завод і розповів вкотре робітникам, що Захід обманув його, через що почалася війна проти України.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "(Після 2014 року – ред.) виникла проблема Криму і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Уже вісім років ми намагалися вмовити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з’ясовується, що вони просто нас водили за носа, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити".

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Деталі: Путін також розповів робітникам, що проблеми у світі почалися після розвалу СРСР, а Захід після цього намагався розгойдувати Росію і створював п'яту колону.

Передісторія:

  • У лютому 2023 року колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані.
  • Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у грудні 2022 року заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. 
  • Президент України Володимир Зеленський в зверненні заявив, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.

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Теми: ПутінРосія
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