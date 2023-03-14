Путін на авіазаводі в Бурятії розповів робітникам, як його водили за носа

Президент РФ Володимир Путін в Улан-Уде відвідав авіаційний завод і розповів вкотре робітникам, що Захід обманув його, через що почалася війна проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "(Після 2014 року – ред.) виникла проблема Криму і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Уже вісім років ми намагалися вмовити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з’ясовується, що вони просто нас водили за носа, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити".

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Деталі: Путін також розповів робітникам, що проблеми у світі почалися після розвалу СРСР, а Захід після цього намагався розгойдувати Росію і створював п'яту колону.

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