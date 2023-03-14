Путин на авиазаводе в Бурятии рассказал рабочим, как его водили за нос

Президент РФ Владимир Путин в Улан-Удэ посетил авиационный завод и рассказал в очередной раз рабочим, что Запад обманул его, из-за чего началась война против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: "(После 2014 года - ред.) возникла проблема Крыма и мы не могли крымчан не поддержать. Затем возникла проблема Донбасса. Уже восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить".

Детали: Путин также рассказал рабочим, что проблемы в мире начались после развала СССР, а Запад после этого пытался раскачивать Россию и создавал пятую колонну.

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