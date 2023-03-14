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У Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Олена РощінаВівторок, 14 березня 2023, 20:39
У Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув
У Мелітополі вкотре підірвали авто, фото РИА Мелитополь

У центрі окупованого росіянами Мелітополя пролунав сильний вибух, підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача, який організував перевезення найманців "Вагнера" і ЗС РФ до лінії фронту у Запорізькій області. 

Джерело: РИА Мелитополь, законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, колаборант Володимир Рогов, джерела УП в СБУ

Деталі: "РИА Мелитополь" повідомляє, що, за попередньою інформацією, у Мелітополі підірвали автомобіль – за адресою Героїв України, 48. Вибух стався у дворі житлової дев'ятиповерхівки.

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У ЗМІ повідомили, що убито "чиновника". 

Оновлено: Джерела "Української правди" в СБУ підтвердили смерть "чиновника" і повідомили, що йдеться про Івана Ткача, якого з початку вересня 2022 року окупанти призначили на посаду директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

 
Іван Ткач

В СБУ повідомили, що з початку березня 2022 року Ткач ініціативно зайнявся організацією міських пасажирських перевезень під керівництвом Золотарьова Сергія Борисовича (першого заступника т.зв. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

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Він налагодив транспортне сполучення з ТОТ АР Крим, Донецької та Луганської областей, про що відкрито повідомляв у пропагандистських відео.

Ткач займався організацією переміщення особового складу ЗС РФ з Донецької, Херсонської областей та ТОТ АР Крим до Запорізької області і назад.

Задіявши рухомий склад "МУП "Городской транспорт", він організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Деталі: Колаборант Володимир Рогов заявив, що підірваний автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado" належав Ткачу.

Спершу Рогов повідомив, що одна людина постраждала під час вибуху, пізніше – що постраждали двоє людей: чоловік і жінка. Обох госпіталізовано.

За словами Рогова, підрив здійснили за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Ставленик РФ у Запорізькій області заявив, що "за попередніми даними, сила вибуху, що знищив автомобіль у районі ринку на вул. Кірова, становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті".

Також звучала інформація, що могли підірвали авто пожежника-колаборанта Дмитра Кучеркова.

Дмитро Кучерков – колишній в. о. начальника Мелітопольського міськрайонного управління ДСНС, який пішов на співпрацю з окупантами.

 
Дмитро Кучерков
Фото з Telegram РИА Мелитополь

У Telegram-каналах публікують фото і відео з місця вибуху.

Нагадаємо: Це вже не вперше в Мелітополі підривають автівку.

23 грудня 2022 року в центрі окупованого міста підірвалася машина російських загарбників, серед постраждалих був поліцейський-колаборант Андрій Блавацький.

15 листопада від вибуху в будинку постраждав колишній депутат ОПЗЖ і колаборант Дмитро Трухін, а 6 грудня – колаборант Микола Волик.

УП, оновлено
Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяпартизани
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