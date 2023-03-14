В Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Ткача – он погиб

В Мелитополе в очередной раз взорвали авто, фото РИА Мелитополь

В центре оккупированного россиянами Мелитополя прогремел сильный взрыв, взорвали автомобиль коллаборанта Ивана Ткача, который организовал перевозку наемников "Вагнера" и ВС РФ к линии фронта в Запорожской области.

Источник: РИА Мелитополь, законный городской глава Мелитополя Иван Федоров, коллаборант Владимир Рогов, источники УП в СБУ

Детали: РИА Мелитополь сообщает, что, по предварительной информации, в Мелитополе подорвали автомобиль – по адресу Героев Украины, 48. Взрыв произошел во дворе жилой девятиэтажки.

По информации СМИ – убит "чиновник".

Обновлено: Источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили смерть "чиновника" и сообщили, что речь идет об Иване Ткаче, которого с начала сентября 2022 года оккупанты назначили на должность директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

Иван Ткач

В СБУ сообщили, что с начала марта 2022 года Ткач инициативно занялся организацией городских пассажирских перевозок под руководством Золотарева Сергея Борисовича (первого заместителя т.н. "главы военно-гражданской администрации г. Мелитополь").

Он наладил транспортное сообщение с ВОТ АР Крым, Донецкой и Луганской областей, о чем открыто сообщал в пропагандистских видео.

ВИДЕО ДНЯ

Ткач также занимался организацией перемещения личного состава ВС РФ из Донецкой, Херсонской областей и ВОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно.

Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", он организовывал перевозки наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Детали: Коллаборант Владимир Рогов заявил, что взорванный автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" принадлежал Ткачу.

Сначала Рогов сообщил, что один человек пострадал при взрыве, позже – что пострадали два человека: мужчина и женщина. Оба госпитализированы.

По словам Рогова, подрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства.

Ставленник РФ в Запорожской области заявил, что "по предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте".

Также звучала информация, что это могло быть авто пожарного-коллаборанта Дмитрия Кучеркова.

Дмитрий Кучерков – бывший и. о. начальника Мелитопольского горрайонного управления ГСЧС, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

Дмитрий Кучерков Фото из Telegram РИА Мелитополь

В Telegram-каналах публикуют фото и видео с места взрыва.

Напомним: Это уже не первый раз в Мелитополе взрывают машину.

23 декабря 2022 года в центре оккупированного города подорвалась машина российских захватчиков, среди пострадавших был полицейский-коллаборант Андрей Блавацкий.

15 ноября от взрыва в доме пострадал бывший депутат ОПЗЖ и коллаборант Дмитрий Трухин, а 6 декабря – коллаборант Николай Волик.