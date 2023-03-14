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Резніков анонсував створення "корабельної коаліції": вже 3 країни є у складі 

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 18:10
Резніков анонсував створення корабельної коаліції: вже 3 країни є у складі 
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна буде розвивати свій флот і наразі до корабельної коаліції вже фактично долучилися 3 країни: Україна, Велика Британія, Нідерланди.

Джерело: Резніков на зустрічі із главою міноборони Нідерландів

Деталі: Резніков зазначив, що зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен не випадково проходить на півдні України.

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Зокрема, Оллонгрен повідомила, що Нідерланди у 2025 році передадуть Україні 2 мінні тральщики Alkmaar для захисту судноплавних шляхів у Чорному морі.

Міністр оборони України додав, що після рішення Нідерландів можна сказати, що утворюється корабельна коаліція. 

Пряма мова Резнікова: "Вже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Плюс ми будуємо український флот в Туреччині. Тепер можемо сміливо казати, що утворена корабельна коаліція".

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Деталі: Також Резніков нагадав, що Велика Британія уже передала Україні два таких мінних тральщики: "На них вже є два українських екіпажі та піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінних тральщики від Британії".

Україна має договір із Туреччиною про будівництво для ВМС України кількох корветів типу "Ада". Восени 2022 року перший із турецьких корветів "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду. У 2023 році в Туреччині закладуть ще один корвет типу "Ада" для ВМС України.

Побудова корветів відбувається відповідно до Стратегії розвитку ВМС України до 2036 року.

Теми: РезніковморякикорабліЗбройні сили
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