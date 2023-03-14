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Резников анонсировал создание "корабельной коалиции": уже 3 страны есть в составе

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 19:10
Резников анонсировал создание корабельной коалиции: уже 3 страны есть в составе
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет развивать свой флот и сейчас к корабельной коалиции уже фактически присоединились 3 страны: Украина, Великобритания, Нидерланды.

Источник: Резников на встрече с главой минобороны Нидерландов

Детали: Резников отметил, что встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен не случайно проходит на юге Украины.

В частности, Оллонгрен сообщила, что Нидерланды в 2025 году передадут Украине 2 минных тральщика Alkmaar для защиты судоходных путей в Черном море.

Министр обороны Украины добавил, что после решения Нидерландов можно сказать, что образуется корабельная коалиция.

Прямая речь Резникова: "Уже по меньшей мере 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция".

Детали: Также Резников напомнил, что Великобритания уже передала Украине два таких минных тральщика: "На них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии".

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Украина имеет договор с Турцией о строительстве для ВМС Украины нескольких корветов типа "Ада". Осенью 2022 года первый из турецких корветов "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду. В 2023 году в Турции заложат еще один корвет типа "Ада" для ВМС Украины.

Построение корветов происходит в соответствии со Стратегией развития ВМС Украины до 2036 года.

Темы: РезниковморякикораблиВооруженные силы
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