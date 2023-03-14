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Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 19:22
Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение:

  • Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
  • Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
  • Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Отметим, что слухи об увольнении Гайдая появились в информпространстве еще в январе 2023 года.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане.

Марченко назначили на должность главы Одесской ОГА в марте 2022 года. Он - полковник ВСУ. В 2015-2017 гг. Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", а затем возглавил 28-ю отдельную механизированную бригаду.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III ст. Также имеет ряд наград от Министерства обороны.

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Гамалия на должность председателя Хмельницкой ОГА назначили 3 декабря 2020 года. Во власть он пришел из бизнеса, занимался предпринимательской деятельностью в сферах транспорта и ресторанного хозяйства. До своего назначения он никогда не работал в госструктурах и не был в политике.

Несколько дней назад в сети начали распространять информацию якобы Гамалия ехал в нетрезвом виде и его остановили патрульные. В то же время, источником информации был ресурс пророссийских пропагандистов Анатолия Шария и Игоря Гужвы "Страна". В полиции "Суспільному" информацию не подтвердили и не опровергли.

Темы: Кабинет министровЛуганская областьувольнениевласть
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