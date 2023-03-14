Путін назвав "нісенітницею" заяви про причетність українців до підриву "Північних потоків"

Президент Росії Володимир Путін назвав "повною нісенітницею" інформацію західних ЗМІ про причетність "українських активістів" до підриву на російських газопроводах "Північний поток".

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву Путіна в інтерв'ю каналу "Россия-1"

Деталі: Путін прокоментував публікації західних ЗМІ про причетність "непов'язаних з державою українських активістів" до вибуху на "Північних потоках" наступним чином:

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Пряма мова: "Я впевнений, що це – повна нісенітниця. Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, до того ж підтримані всією міццю держави, що володіє певними технологіями.

Причому теракт, цілком очевидно, здійснений на державному рівні, тому що ніякі аматори подібної акції здійснити не можуть".

Більше деталей: На думку президента країни-агресора, у вибуху на газопроводі могли бути зацікавлені США. Зокрема, він вважає, що США зацікавлені "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він набагато, на 25-30% дорожчий, ніж російський".

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