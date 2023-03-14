Путін назвав "нісенітницею" заяви про причетність українців до підриву "Північних потоків"
Президент Росії Володимир Путін назвав "повною нісенітницею" інформацію західних ЗМІ про причетність "українських активістів" до підриву на російських газопроводах "Північний поток".
Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву Путіна в інтерв'ю каналу "Россия-1"
Деталі: Путін прокоментував публікації західних ЗМІ про причетність "непов'язаних з державою українських активістів" до вибуху на "Північних потоках" наступним чином:
Пряма мова: "Я впевнений, що це – повна нісенітниця. Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, до того ж підтримані всією міццю держави, що володіє певними технологіями.
Причому теракт, цілком очевидно, здійснений на державному рівні, тому що ніякі аматори подібної акції здійснити не можуть".
Більше деталей: На думку президента країни-агресора, у вибуху на газопроводі могли бути зацікавлені США. Зокрема, він вважає, що США зацікавлені "постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він набагато, на 25-30% дорожчий, ніж російський".
Що передувало:
- 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
- А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
- Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.
- Водночас в адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".
- В Офісі президента заявляють, що в України не було мотивів влаштовувати диверсію на російському газопроводі "Північний потік" біля берегів Данії та Швеції, очевидний мотив для підриву був у Росії.