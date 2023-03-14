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Путин назвал "чушью" заявления про причастность украинцев ко взрыву "Северных потоков"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 18:43
Путин назвал чушью заявления про причастность украинцев ко взрыву Северных потоков
Фото: Associated Press

Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Путина в интервью каналу "Россия-1"

Детали: Путин прокомментировал публикации западных СМИ о причастности "несвязанных с государством украинских активистов" к взрыву на "Северных потоках" следующим образом:

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Пряма мова: "Я уверен, что это – полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. 

Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут". 

Больше деталей: По мнению президента страны агрессора, во взрыве на газопроводе могли быть заинтересованы США. Путин считает, что США заинтересованы "поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

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Что предшествовало:

  • 7 марта авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
  • А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.
  • Германия и Соединенные Штаты призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море осенью 2022 года, прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.
  • В то же время в администрации Путина статьи об "украинском следе" в организации подрыва газопроводов "Северные потоки" назвали "скоординированным вбросом".
  • В Офисе президента заявляют, что у Украины не было мотивов устраивать диверсию на российском газопроводах "Северный поток" у берегов Дании и Швеции, очевидный мотив для подрыва был у России.

Темы: ПутинСеверный поток-2взрывгаз
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