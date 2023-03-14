Путин назвал "чушью" заявления про причастность украинцев ко взрыву "Северных потоков"

Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление Путина в интервью каналу "Россия-1"

Детали: Путин прокомментировал публикации западных СМИ о причастности "несвязанных с государством украинских активистов" к взрыву на "Северных потоках" следующим образом:

Реклама:

Пряма мова: "Я уверен, что это – полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями.

Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут".

Больше деталей: По мнению президента страны агрессора, во взрыве на газопроводе могли быть заинтересованы США. Путин считает, что США заинтересованы "поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: