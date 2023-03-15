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Повітряні сили прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Валентина РоманенкоСереда, 15 березня 2023, 00:23
Повітряні сили прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
MQ-9 Reaper. stock photo Getty Images

Оцінку інциденту із розвідувально-ударним БПЛА MQ-9 Reaper ЗС США та російським літаком Су-27 даватимуть Штати, на місці збитого розвідника вже працює інший безпілотник.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море, і вважають його своїм.

Чорне море експлуатують багато країн, в тому числі члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники…

Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями... Інцидент мають коментувати в першу чергу Сполучені Штати і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу".

Деталі: У коментарі УП Ігнат уточнив, що нинішній інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на південний схід від острова Зміїний. Він додав, що росіяни не раз публічно наголошували, що їх дратують американські розвідники в Чорному морі та в повітряному просторі України.

Ігнат розтлумачив, що американські БПЛА під час гібридної агресії РФ, задовго до повномасштабного вторгнення, моніторили акваторію Чорного моря і лінію розмежування з ОРДЛО.

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За словами речника Повітряних сил, раніше MQ-4 Global Hawk постійно був у повітряному просторі України за погодженням з українською владою: він стежив за обстановкою, дотриманням режиму припинення вогню і т.д.

Задля контролю ситуації, підтримки стабільності та партнерів НАТО в регіоні США також використовують розвідувальну авіацію в акваторії Чорного моря – розвідувальні літаки RC-135 та H10 Poseidon.

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що  перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
  • Сполучені Штати викликали посла Росії Анатолія Антонова у зв’язку з з зіткненням російського Су-27 і американського безпілотника Reaper.

Теми: СШАПовітряні сили ЗСУвійнаРосія
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