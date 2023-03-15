Повітряні сили прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Оцінку інциденту із розвідувально-ударним БПЛА MQ-9 Reaper ЗС США та російським літаком Су-27 даватимуть Штати, на місці збитого розвідника вже працює інший безпілотник.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море, і вважають його своїм.

Чорне море експлуатують багато країн, в тому числі члени НАТО Туреччина та Румунія. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і розвідники…

Те, що робить держава-терорист, зрозуміло, з якими схильностями... Інцидент мають коментувати в першу чергу Сполучені Штати і вони, очевидно, будуть робити відповідні висновки. А реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу".

Деталі: У коментарі УП Ігнат уточнив, що нинішній інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на південний схід від острова Зміїний. Він додав, що росіяни не раз публічно наголошували, що їх дратують американські розвідники в Чорному морі та в повітряному просторі України.

Ігнат розтлумачив, що американські БПЛА під час гібридної агресії РФ, задовго до повномасштабного вторгнення, моніторили акваторію Чорного моря і лінію розмежування з ОРДЛО.

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За словами речника Повітряних сил, раніше MQ-4 Global Hawk постійно був у повітряному просторі України за погодженням з українською владою: він стежив за обстановкою, дотриманням режиму припинення вогню і т.д.

Задля контролю ситуації, підтримки стабільності та партнерів НАТО в регіоні США також використовують розвідувальну авіацію в акваторії Чорного моря – розвідувальні літаки RC-135 та H10 Poseidon.

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