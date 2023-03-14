Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 23:23
Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
MQ-9 Reaper. stock photo Getty Images

Оценку инцидента с разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 Reaper ВС США и российским самолетом Су-27 будут давать Штаты, на месте сбитого разведчика уже работает другой беспилотник.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море - это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим.

Реклама:

Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики...

То, что делает государство-террорист, понятно, с какими наклонностями... Инцидент должны комментировать в первую очередь Соединенные Штаты и они, очевидно, будут делать соответствующие выводы. А реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу".

Детали: В комментарии УП Игнат уточнил, что нынешний инцидент произошел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от острова Змеиный. Он добавил, что россияне не раз публично подчеркивали, что их раздражают американские разведчики в Черном море и в воздушном пространстве Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Игнат уточнил, что американские БПЛА во время гибридной агрессии РФ, задолго до полномасштабного вторжения, мониторили акваторию Черного моря и линию разграничения с ОРДЛО.

По словам спикера Воздушных сил, ранее MQ-4 Global Hawk постоянно был в воздушном пространстве Украины по согласованию с украинскими властями: он следил за обстановкой, соблюдением режима прекращения огня и т.д.

Для контроля ситуации, поддержки стабильности и партнеров НАТО в регионе США также используют разведывательную авиацию в акватории Черного моря - разведывательные самолеты RC-135 и H10 Poseidon.

Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • Соединенные Штаты вызвали посла России Анатолия Антонова в связи с столкновением российского Су-27 и американского беспилотника Reaper.

Темы: СШАВоздушные силы ВСУвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: