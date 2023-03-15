Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
Оценку инцидента с разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 Reaper ВС США и российским самолетом Су-27 будут давать Штаты, на месте сбитого разведчика уже работает другой беспилотник.
Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море - это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим.
Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики...
То, что делает государство-террорист, понятно, с какими наклонностями... Инцидент должны комментировать в первую очередь Соединенные Штаты и они, очевидно, будут делать соответствующие выводы. А реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу".
Детали: В комментарии УП Игнат уточнил, что нынешний инцидент произошел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от острова Змеиный. Он добавил, что россияне не раз публично подчеркивали, что их раздражают американские разведчики в Черном море и в воздушном пространстве Украины.
Игнат уточнил, что американские БПЛА во время гибридной агрессии РФ, задолго до полномасштабного вторжения, мониторили акваторию Черного моря и линию разграничения с ОРДЛО.
По словам спикера Воздушных сил, ранее MQ-4 Global Hawk постоянно был в воздушном пространстве Украины по согласованию с украинскими властями: он следил за обстановкой, соблюдением режима прекращения огня и т.д.
Для контроля ситуации, поддержки стабильности и партнеров НАТО в регионе США также используют разведывательную авиацию в акватории Черного моря - разведывательные самолеты RC-135 и H10 Poseidon.
Предыстория:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
- Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
- Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- Соединенные Штаты вызвали посла России Анатолия Антонова в связи с столкновением российского Су-27 и американского беспилотника Reaper.