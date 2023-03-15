Данілов про атаку російського винищувача на дрон США: Путін йде ва-банк

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач намагався перехопити американський безпілотник, свідчить про те, що президент країни-агресора Володимир Путін прагне розширити "зону конфлікту" і йде ва-банк.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін".

Деталі: За словами секретаря СНБО, Путін застосовує тактику ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.

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