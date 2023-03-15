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Данілов про атаку російського винищувача на дрон США: Путін йде ва-банк

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 11:24
Данілов про атаку російського винищувача на дрон США: Путін йде ва-банк
Олексій Данілов, фото: Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач намагався перехопити американський безпілотник, свідчить про те, що президент країни-агресора Володимир Путін прагне розширити "зону конфлікту" і йде ва-банк.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін".

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Деталі: За словами секретаря СНБО, Путін застосовує тактику ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.

Що було раніше:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
  • Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
  • Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.
  • Телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper.

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Теми: ДаніловЧорне мореПутінвійна
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