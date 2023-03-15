Данилов об атаке российского истребителя на дрон США: Путин идет ва-банк

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин стремится расширить "зону конфликта" и идет ва-банк.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон".

Детали: По словам секретаря СНБО, Путин применяет тактику ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.

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