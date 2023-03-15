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Данилов об атаке российского истребителя на дрон США: Путин идет ва-банк

Станислав ПогориловСреда, 15 марта 2023, 11:24
Данилов об атаке российского истребителя на дрон США: Путин идет ва-банк
Алексей Ланилов, фото: Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель пытался перехватить американский беспилотник, свидетельствует о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин стремится расширить "зону конфликта" и идет ва-банк.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон".

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Детали: По словам секретаря СНБО, Путин применяет тактику ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.

Что предшествовало

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
  • Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
  • Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.
  • Телеканал CBS реконструировал инцидент над Черным морем, во время которого российский истребитель Су-27 пытался перехватить американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

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Темы: ДаниловЧерное мореПутинвойна
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