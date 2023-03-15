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У Бахмуті прикордонники зупинили дві штурмові групи окупантів

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 17:56
У Бахмуті прикордонники зупинили дві штурмові групи окупантів

У Бахмуті прикордонники розправилися з двома десятками окупантів, які намагалися прорвати українську оборону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Наші бійці зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога. Противник атакував 2 опорних пункти.

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Після кількагодинних стрілецьких сутичок вагнерівці відступили. По скупченнях ворожої піхоти відпрацювали мінометні розрахунки наших бійців.

А снайпери-прикордонники ліквідували 3 загарбників, які саме розгортали станковий кулемет на позиції. Загалом упродовж дня вбито 5 окупантів, 16 – поранено".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку.
  • Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Теми: БахмутокупаціявійнаПрикордонна служба
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