У Бахмуті прикордонники зупинили дві штурмові групи окупантів

У Бахмуті прикордонники розправилися з двома десятками окупантів, які намагалися прорвати українську оборону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Наші бійці зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога. Противник атакував 2 опорних пункти.

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Після кількагодинних стрілецьких сутичок вагнерівці відступили. По скупченнях ворожої піхоти відпрацювали мінометні розрахунки наших бійців.

А снайпери-прикордонники ліквідували 3 загарбників, які саме розгортали станковий кулемет на позиції. Загалом упродовж дня вбито 5 окупантів, 16 – поранено".

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