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В Бахмуте пограничники остановили две штурмовые группы оккупантов

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 18:56
В Бахмуте пограничники остановили две штурмовые группы оккупантов

В Бахмуте пограничники расправились с двумя десятками оккупантов, которые пытались прорвать украинскую оборону.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Наши бойцы остановили попытки прорыва двух штурмовых групп врага. Противник атаковал 2 опорных пункта.

После многочасовых стрелковых столкновений вагнеровцы отступили. По скоплениям вражеской пехоты отработали минометные расчеты наших бойцов.

А снайперы-пограничники ликвидировали 3 захватчиков, которые как раз разворачивали станковый пулемет на позиции. Всего в течение дня убито 5 оккупантов, 16 - ранены".

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.
  • Все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута.

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Темы: БахмутоккупациявойнаПограничная служба
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