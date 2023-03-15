В Бахмуте пограничники остановили две штурмовые группы оккупантов

В Бахмуте пограничники расправились с двумя десятками оккупантов, которые пытались прорвать украинскую оборону.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Наши бойцы остановили попытки прорыва двух штурмовых групп врага. Противник атаковал 2 опорных пункта.

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После многочасовых стрелковых столкновений вагнеровцы отступили. По скоплениям вражеской пехоты отработали минометные расчеты наших бойцов.

А снайперы-пограничники ликвидировали 3 захватчиков, которые как раз разворачивали станковый пулемет на позиции. Всего в течение дня убито 5 оккупантов, 16 - ранены".

Напомним:

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