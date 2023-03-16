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По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В Білорусі злітав МіГ

Олександр ШумілінЧетвер, 16 березня 2023, 09:38
По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В Білорусі злітав МіГ
Фото ілюстративне

У четвер з 9:05 по 10:40 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. На білоруському аеродромі "Мачулищі" злітав російський МіГ-31К.

Джерело: мапа тривог, білоруський моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними "Беларускі Гаюн" на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі було зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ.

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У середу 15 березня в Україні тричі оголошували повітряну тривогу.  

14 березня агресор також тероризував українців повітряними загрозами. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що масштабні тривоги оголошувалися через активність тактичної авіації РФ, загрозу застосування балістичних ракет та польоти винищувача МіГ-31К.

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Теми: повітряна тривогаУкраїна
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