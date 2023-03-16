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По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В Беларуси взлетал МиГ

Александр ШумилинЧетверг, 16 марта 2023, 10:38
По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В Беларуси взлетал МиГ
Фото иллюстративное

В четверг с 9:05 по 10:40 утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На белорусском аэродроме "Мачулище" взлетал российский МиГ-31К.

Источник: карта тревог, белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным "Беларуски Гаюн" на аэродроме "Мачулище" в Беларуси был зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ.

В среду 15 марта в Украине трижды объявляли воздушную тревогу. 

14 марта агрессор также терроризировал украинцев воздушными угрозами. Воздушные силы ВСУ объясняли, что масштабные тревоги объявлялись из-за активности тактической авиации РФ, угрозы применения баллистических ракет и полетов истребителя МиГ-31К.

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Темы: воздушная тревогаУкраина
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