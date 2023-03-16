Асад сказал российским пропагандистам, что признает "новые границы" РФ

Сирийский диктатор Башар Асад после переговоров в Кремле заявил, что признает захваченные Россией территории Украины "российскими".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: "РИА Новости" заявляет, что поговорило с президентом Сирии сразу после его переговоров в Кремле 15 марта и поинтересовалось, признает ли Дамаск "новые границы" Российской Федерации с "присоединенными", то есть оккупированными, территориями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Реклама:

Сирийский диктатор ответил утвердительно, в духе российской пропаганды.

Прямая речь Асада: "Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории…

Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии – четкая и в то же время решительная: у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории – территории России.

ВИДЕО ДНЯ

Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции".

Почему это важно: Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным постоянно манипулирует историей в своих интересах и захватнических целях. Диктатор Башар Асад, на стороне которого воюет в Сирии Россия, – один из немногих руководителей, кто поддерживает политику Путина.

Предыстория: