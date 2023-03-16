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Асад сказал российским пропагандистам, что признает "новые границы" РФ

Елена РощинаЧетверг, 16 марта 2023, 12:57
Асад сказал российским пропагандистам, что признает новые границы РФ
Башар Асад и Владимир Путин в Кремле, 2021, иллюстративное фото AFP Getty Images

Сирийский диктатор Башар Асад после переговоров в Кремле заявил, что признает захваченные Россией территории Украины "российскими".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: "РИА Новости" заявляет, что поговорило с президентом Сирии сразу после его переговоров в Кремле 15 марта и поинтересовалось, признает ли Дамаск "новые границы" Российской Федерации с "присоединенными", то есть оккупированными, территориями Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Сирийский диктатор ответил утвердительно, в духе российской пропаганды. 

Прямая речь Асада: "Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории…

Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии – четкая и в то же время решительная: у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории – территории России.

Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции".

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Почему это важно: Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным постоянно манипулирует историей в своих интересах и захватнических целях. Диктатор Башар Асад, на стороне которого воюет в Сирии Россия, – один из немногих руководителей, кто поддерживает политику Путина.  

Предыстория: 

  • В феврале-марте 2014 года РФ аннексировала украинский полуостров Крым, который имел статус автономной республики, а весной развязала вооруженный конфликт на востоке Украине, так называемом Донбассе (сокращенно от Донецкий угольный бассейн). 
  • В феврале 2022 года, после 8 лет гибридной войны, российские войска начали полномасштабную войну с Украиной. После полномасштабного вторжения РФ захватила еще часть Луганской и Донецкой областей, а также часть Запорожской и Херсонской областей.
  • Россия назвала эти территории своими, традиционно прикрывшись псевдореферендумами.
  • Власти России открыто заявляли, что одной из ее целей в войне является прокладывание сухопутного пути по югу Украины из оккупированного Крыма к российской территории, а то и до молдавского Приднестровья.

Темы: СирияРосcияоккупацияистория
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