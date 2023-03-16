В розвідці спрогнозували, як Росія стрілятиме ракетами: Раз на місяць, або рідше

Усі крилаті ракети, які зараз виробляє Росія, одразу застосовуються для завдання удару по Україні.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного марафону

Деталі: За його словами Росія наразі використовує весь спектр ракетного озброєння, яке у неї є. Це свідчить про те, що великих запасів, які були до цього уже не існує.

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Пряма мова: "Розвідка фіксує, що виробництво зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару.

Тому що в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас. Вони не можуть обнулитися до нуля по всіх видах ракетного озброєння. Таким чином ми робимо висновок, що, по-перше, будуть продовжувати наносити удари, по-друге, масованість цих ударів буде залежати від тих запасів, які вона накопичує. А це впливатиме на терміни.

Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше. Бо одне діло плани, які вони для себе будують стосовно виробництва ракет і зовсім інше це реальність. Санкції діють і впливають на виробництво".

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