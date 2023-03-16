Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В розвідці спрогнозували, як Росія стрілятиме ракетами: Раз на місяць, або рідше

Олександр ШумілінЧетвер, 16 березня 2023, 13:59
В розвідці спрогнозували, як Росія стрілятиме ракетами: Раз на місяць, або рідше
Фото: Міноборони

Усі крилаті ракети, які зараз виробляє Росія, одразу застосовуються для завдання удару по Україні.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного марафону

Деталі: За його словами Росія наразі використовує весь спектр ракетного озброєння, яке у неї є. Це свідчить про те, що великих запасів, які були до цього уже не існує.

Пряма мова: "Розвідка фіксує, що виробництво зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару.

Тому що в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас. Вони не можуть обнулитися до нуля по всіх видах ракетного озброєння. Таким чином ми робимо висновок, що, по-перше, будуть продовжувати наносити удари, по-друге, масованість цих ударів буде залежати від тих запасів, які вона накопичує. А це впливатиме на терміни.

Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше. Бо одне діло плани, які вони для себе будують стосовно виробництва ракет і зовсім інше це реальність. Санкції діють і впливають на виробництво".    

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
  • У Львівській області були зруйновані будинки та загинули 5 людей, але ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула. 
  • 14 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

Теми: ракетний ударРосіярозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
ракетний удар
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
У Краматорську кількість поранених від удару зросла до 9-ти, пошкоджено 25 будинків
Вранці ворог завдав удару по Одещині: Су-24 випустили 4 протирадіолокаційні ракети
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...