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В разведке спрогнозировали, как Россия будет стрелять ракетами: Раз в месяц, или реже

Александр ШумилинЧетверг, 16 марта 2023, 13:59
В разведке спрогнозировали, как Россия будет стрелять ракетами: Раз в месяц, или реже
Фото: Минобороны

Все крылатые ракеты, которые сейчас производит Россия, сразу применяются для нанесения удара по Украине.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального марафона

Детали: По его словам Россия сейчас использует весь спектр ракетного вооружения, которое у нее есть. Это свидетельствует о том, что больших запасов, которые были до этого уже не существует.

Прямая речь: "Разведка фиксирует, что производство сейчас, которое есть на территории Российской Федерации, оно не покрывает все расходы вооруженных сил России. Поэтому мы отмечаем, что в прошлый раз удар - это около 30 крылатых ракет - такое количество Россия способна изготовить за месяц. И соответственно все, что идет с конвейера - все идет для нанесения удара.

Потому что в любом случае они должны иметь стратегический запас. Они не могут обнулиться до нуля по всем видам ракетного вооружения. Таким образом, мы делаем вывод, что, во-первых, они будут продолжать наносить удары, во-вторых, массированность этих ударов будет зависеть от тех запасов, которые она накапливает. А это будет влиять на сроки.

Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас, мы видим возможно, раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше. Потому что одно дело планы, которые они для себя строят относительно производства ракет и совсем другое это реальность. Санкции действуют и влияют на производство".   

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.
  • Во Львовской области были разрушены дома и погибли 5 человек, но ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.
  • 14 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.

Темы: ракетный ударРосcияразведка
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