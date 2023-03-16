В разведке спрогнозировали, как Россия будет стрелять ракетами: Раз в месяц, или реже

Все крылатые ракеты, которые сейчас производит Россия, сразу применяются для нанесения удара по Украине.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального марафона

Детали: По его словам Россия сейчас использует весь спектр ракетного вооружения, которое у нее есть. Это свидетельствует о том, что больших запасов, которые были до этого уже не существует.

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Прямая речь: "Разведка фиксирует, что производство сейчас, которое есть на территории Российской Федерации, оно не покрывает все расходы вооруженных сил России. Поэтому мы отмечаем, что в прошлый раз удар - это около 30 крылатых ракет - такое количество Россия способна изготовить за месяц. И соответственно все, что идет с конвейера - все идет для нанесения удара.

Потому что в любом случае они должны иметь стратегический запас. Они не могут обнулиться до нуля по всем видам ракетного вооружения. Таким образом, мы делаем вывод, что, во-первых, они будут продолжать наносить удары, во-вторых, массированность этих ударов будет зависеть от тех запасов, которые она накапливает. А это будет влиять на сроки.

Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас, мы видим возможно, раз в месяц, а в дальнейшем это может быть и меньше. Потому что одно дело планы, которые они для себя строят относительно производства ракет и совсем другое это реальность. Санкции действуют и влияют на производство".

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