Комісія ООН не знайшла доказів геноциду РФ в Україні
Четвер, 16 березня 2023, 18:00
Голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив 16 березня, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння Росією геноциду.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Мьосе: "Ми не виявили, що в Україні був геноцид".
Деталі: При цьому він додав, що комісія вивчає докази, оскільки є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.
Що було раніше:
- 7 грудня 2022 року комітет Сенату США із закордонних справ схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу.
- 8 грудня Канада та Нідерланди подали до Міжнародного суду ООН спільну заяву про вступ до справи, що стосується звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).
- 4 березня голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу