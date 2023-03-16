Комісія ООН не знайшла доказів геноциду РФ в Україні

Голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив 16 березня, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння Росією геноциду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мьосе: "Ми не виявили, що в Україні був геноцид".

Деталі: При цьому він додав, що комісія вивчає докази, оскільки є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

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