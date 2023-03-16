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Комісія ООН не знайшла доказів геноциду РФ в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 березня 2023, 18:00
Комісія ООН не знайшла доказів геноциду РФ в Україні
Фото: Getty Images

Голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив 16 березня, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння Росією геноциду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мьосе: "Ми не виявили, що в Україні був геноцид".

Деталі: При цьому він додав, що комісія вивчає докази, оскільки є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Що було раніше

  • 7 грудня 2022 року комітет Сенату США із закордонних справ схвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу.
  • 8 грудня Канада та Нідерланди подали до Міжнародного суду ООН спільну заяву про вступ до справи, що стосується звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).
  • 4 березня голова Верховного суду Всеволод Князєв повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу

Теми: ООНгеноцидРосіяУкраїна
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