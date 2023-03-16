Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 17:00
Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине
Фото: Getty Images

Председатель независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил 16 марта, что сейчас в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдено доказательств совершения Россией геноцида.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Месе: "Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид".

Реклама:

Детали: При этом он добавил, что комиссия изучает доказательства, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Что предшествовало:

  • 7 декабря 2022 года комитет Сената США по иностранным делам одобрил резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.
  • 8 декабря 2022 года Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело, касающееся обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).
  • 4 марта 2023 года глава Верховного суда Всеволод Князев сообщил, что украинские суды вскоре начнут массово рассматривать уголовные производства по военным преступлениям РФ, касающиеся геноцида украинского народа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНгеноцидРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: