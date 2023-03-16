Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине

Председатель независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил 16 марта, что сейчас в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдено доказательств совершения Россией геноцида.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Месе: "Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид".

Детали: При этом он добавил, что комиссия изучает доказательства, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Что предшествовало: