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Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 18:00
Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине
Фото: Getty Images

Председатель независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил 16 марта, что сейчас в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдено доказательств совершения Россией геноцида.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Месе: "Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид".

Детали: При этом он добавил, что комиссия изучает доказательства, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Что предшествовало:

  • 7 декабря 2022 года комитет Сената США по иностранным делам одобрил резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.
  • 8 декабря 2022 года Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело, касающееся обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).
  • 4 марта 2023 года глава Верховного суда Всеволод Князев сообщил, что украинские суды вскоре начнут массово рассматривать уголовные производства по военным преступлениям РФ, касающиеся геноцида украинского народа.

Темы: ООНгеноцидРосcияУкраина
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