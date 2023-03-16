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У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Валентина Романенко, "Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 23:20
У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: Озвучені втрати завищені
КОМБАТ "КУПОЛ", ФОТО З ЙОГО FACEBOOK, ОПУБЛІКОВАНЕ ОЛЕКСАНДРОМ ПОГРЕБИСЬКИМ

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені "Куполом" втрати "завищеними" і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Джерело: речник ДШВ Валентин Шевченко в коментарі УП

Пряма мова: "За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку.

Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було".

Деталі: У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин.

Підготовка відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

За словами Шевченка, серед підлеглих Анатолія "Купола" були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії: "Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори".

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Пряма мова: "Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46 бригаді.

Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання.

Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу".

Деталі: Речник ДШВ додав, що командування, "враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки", прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо: 

  • Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" дав інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post", де розповів про втрати українських бійців. За словами "Купола", у його батальйоні з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті, а ще 400 – поранені, що призвело до повної ротації особового складу.
  • У WP дійшли висновку, що Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу.
  • Після публікації стало відомо, що "Купола" переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.
  • У відповідь на такий крок "Купол" написав рапорт на звільнення.

Теми: Збройні сили
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