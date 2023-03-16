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У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Валентина Романенко, "Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 22:20
У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: Озвучені втрати завищені
КОМБАТ "КУПОЛ", ФОТО З ЙОГО FACEBOOK, ОПУБЛІКОВАНЕ ОЛЕКСАНДРОМ ПОГРЕБИСЬКИМ

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені "Куполом" втрати "завищеними" і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Джерело: речник ДШВ Валентин Шевченко в коментарі УП

Пряма мова: "За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку.

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Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було".

Деталі: У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин.

Підготовка відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

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За словами Шевченка, серед підлеглих Анатолія "Купола" були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії: "Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори".

Пряма мова: "Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46 бригаді.

Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання.

Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу".

Деталі: Речник ДШВ додав, що командування, "враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки", прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо: 

  • Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" дав інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post", де розповів про втрати українських бійців. За словами "Купола", у його батальйоні з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті, а ще 400 – поранені, що призвело до повної ротації особового складу.
  • У WP дійшли висновку, що Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу.
  • Після публікації стало відомо, що "Купола" переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.
  • У відповідь на такий крок "Купол" написав рапорт на звільнення.

Теми: Збройні сили
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