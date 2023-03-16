У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені "Куполом" втрати "завищеними" і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Джерело: речник ДШВ Валентин Шевченко в коментарі УП

Пряма мова: "За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку.

Реклама:

Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було".



Деталі: У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин.

Підготовка відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Шевченка, серед підлеглих Анатолія "Купола" були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії: "Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори".

Пряма мова: "Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46 бригаді.

Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання.

Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу".

Деталі: Речник ДШВ додав, що командування, "враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки", прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо: