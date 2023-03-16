В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"
В Десантно-штурмовых войсках заявили, что командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" не имел разрешения на общение с журналистами. В ДШВ назвали озвученные "Куполом" потери "завышенными" и подтвердили, что комбата назначат на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.
Источник: представитель ДШВ Валентин Шевченко в комментарии УП
Прямая речь: "По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка.
Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну.
В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было".
Детали: В ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части.
Подготовка происходит как в учебных центрах ДШВ, так и за рубежом.
По словам Шевченко, среди подчиненных Анатолия "Купола" были военнослужащие, которые прошли курс подготовки в Британии: "Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы".
Прямая речь: "Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде.
Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения.
Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа".
Детали: Представитель ДШВ добавил, что командование, "учитывая боевой опыт и знание проблем подготовки", приняло решение назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.
Напомним:
- Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях украинских бойцов. По словам "Купола", в его батальоне из примерно 500 солдат около 100 были убиты, а еще 400 - ранены, что привело к полной ротации личного состава.
- В WP пришли к выводу, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.
- После публикации стало известно, что "Купола" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра.
- В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.