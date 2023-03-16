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В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Валентина Романенко, "Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 23:20
В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: Озвученные потери завышены
КОМБАТ "КУПОЛ", ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK, ОПУБЛИКОВАННОЕ АЛЕКСАНДРОМ ПОГРЕБИСКИМ

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" не имел разрешения на общение с журналистами. В ДШВ назвали озвученные "Куполом" потери "завышенными" и подтвердили, что комбата назначат на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

Источник: представитель ДШВ Валентин Шевченко в комментарии УП

Прямая речь: "По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка.

Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было".

Детали: В ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части.

Подготовка происходит как в учебных центрах ДШВ, так и за рубежом.

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По словам Шевченко, среди подчиненных Анатолия "Купола" были военнослужащие, которые прошли курс подготовки в Британии: "Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы".

Прямая речь: "Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде.

Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения.

Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа".

Детали: Представитель ДШВ добавил, что командование, "учитывая боевой опыт и знание проблем подготовки", приняло решение назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

Напомним:

  • Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях украинских бойцов. По словам "Купола", в его батальоне из примерно 500 солдат около 100 были убиты, а еще 400 - ранены, что привело к полной ротации личного состава.
  • В WP пришли к выводу, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.
  • После публикации стало известно, что "Купола" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра.
  • В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

Темы: Вооруженные силы
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