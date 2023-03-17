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ОП про підготовку розмови Зеленського і Сі: Робота триває

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 10:04
ОП про підготовку розмови Зеленського і Сі: Робота триває
Китайський лідер Сі Цзіньпін. Фото Getty Images

Робота щодо підготовки розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном триває, повідомили в Офісі президента.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває".

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Теми: Офіс президентаЗеленськийКитай
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