ОП про підготовку розмови Зеленського і Сі: Робота триває
П'ятниця, 17 березня 2023, 10:04
Робота щодо підготовки розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном триває, повідомили в Офісі президента.
Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Никифорова: "Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває".
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Передісторія:
- 16 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні.
- 17 березня стало відомо, що офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбудеться 20-22 березня.
- Раніше повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
- 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.