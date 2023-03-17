Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП про підготовку розмови Зеленського і Сі: Робота триває

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 11:04
ОП про підготовку розмови Зеленського і Сі: Робота триває
Китайський лідер Сі Цзіньпін. Фото Getty Images

Робота щодо підготовки розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном триває, повідомили в Офісі президента.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентаЗеленськийКитай
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 00:40У Києві та низці областей оголосили тривогу

$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Кабмін призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Усі новини...
Офіс президента
Голова Шевченківського комітету заперечив тиск з боку Офісу президента та Зеленського
В ОП розповіли про переговори з Польщею щодо повернення викрадених росіянами дітей
ОП про "теракт" у Придністров’ї: Кремль створює фейки, щоб атакувати Молдову
Останні новини
04:42
У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА
03:45
оновлено від 00:40У Києві та низці областей оголосили тривогу
03:25
Прокурор МКС: Українські діти – не "воєнна здобич"
02:41
У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА
02:26
На Житомирщині працює ППО
01:41
У Криму окупанти мобілізують рятувальників і пожежників – ЦНС
01:17
На Київщині працюють сили ППО – ОВА
00:21
Обстріли Сумщини: ворог бив по 7 громадах
23:55
У Німеччині чоловіка, який носив Z-футболку, зобов’язали задонатити на допомогу українцям
23:37
Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе – ОК "Південь"
Усі новини...