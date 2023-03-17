ОП о подготовке разговора Зеленского и Си: Работа продолжается

Работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается, сообщили в Офисе президента.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается".

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