Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОП о подготовке разговора Зеленского и Си: Работа продолжается

Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 10:04
ОП о подготовке разговора Зеленского и Си: Работа продолжается
Китайский лидер Си Цзиньпин. Фото Getty Images

Работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается, сообщили в Офисе президента.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается".

Реклама:

Предыстория:

Темы: Офис президентаЗеленскийКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: