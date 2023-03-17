ОП о подготовке разговора Зеленского и Си: Работа продолжается
Пятница, 17 марта 2023, 10:04
Работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается, сообщили в Офисе президента.
Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Никифорова: "Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается".
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Предыстория:
- 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом принципы, на которых можно восстановить мир в Украине.
- 17 марта стало известно, что фициальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта.
- Ранее сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.
- 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.