Пригожин заявив, що до травня "Вагнер" планує набрати 30 тисяч бойовиків

Засновник "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що до середини травня його ПВК планує поповнитися 30 тисячами найманців.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова: "До середини травня ми плануємо, що кількість бійців у підрозділах збільшиться приблизно на 30 тисяч".

Деталі: Пригожин стверджує, що притік найманців збільшився після того, як ПВК відкрила по всій РФ пункти вербування.

За його словами, щодня "Вагнеру" вдається вербували по 500-800 бойовиків.

При цьому Пригожин не навів жодних доказів озвученим цифрам.

Нагадаємо: За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.