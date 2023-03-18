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Пригожин заявив, що до травня "Вагнер" планує набрати 30 тисяч бойовиків

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 23:41
Пригожин заявив, що до травня Вагнер планує набрати 30 тисяч бойовиків
ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: ТАСС

Засновник "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що до середини травня його ПВК планує поповнитися 30 тисячами найманців.

Джерело: пресслужба Пригожина у Telegram

Пряма мова: "До середини травня ми плануємо, що кількість бійців у підрозділах збільшиться приблизно на 30 тисяч".

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Деталі: Пригожин стверджує, що притік найманців збільшився після того, як ПВК відкрила по всій РФ пункти вербування.

За його словами, щодня "Вагнеру" вдається вербували по 500-800 бойовиків.

При цьому Пригожин не навів жодних доказів озвученим цифрам.

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Нагадаємо: За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.

Теми: ВагнерПригожин
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