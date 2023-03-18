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Пригожин заявил, что до мая "Вагнер" планирует набрать 30 тысяч боевиков

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 23:41
Пригожин заявил, что до мая Вагнер планирует набрать 30 тысяч боевиков
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: ТАСС

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что до середины мая его ЧВК планирует пополниться 30 тысячами наемников.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь: "К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится примерно на 30 тысяч".

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Детали: Пригожин утверждает, что приток наемников увеличился после того, как ЧВК открыла по всей РФ пункты вербовки.

По его словам, ежедневно "Вагнеру" удается вербовать по 500-800 боевиков.

При этом Пригожин не привел никаких доказательств озвученным цифрам.

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Напомним: По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тысяч наемников.

Темы: ВагнерПригожин
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