Путін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк
Неділя, 19 березня 2023, 07:57
Пропагандисти РФ заявляють, нібито диктатор Володимир Путін після відвідування окупованих Криму та Маріуполя провів нараду в "командному пункті" війни в Ростові-на-Дону.
Джерело: пропагандистський телеканал "Россия 24"
Деталі: На кадрах видно, що Путін зайшов на нараду в супроводі начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.
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Разом вони заходять у якусь кімнату, де їх зустрічає заступник командувача угрупованням російських військ в Україні Сергій Суровікін і нібито військові. Путін їх вітає і сідає.
Де були записані ці кадри - невідомо.
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Нагадаємо:
- Російські пропагандисти стверджують, що Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
- Згодом Кремль повідомив, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.