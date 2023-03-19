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Путін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 08:57
Путін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав командний пункт вояк
скріншот

Пропагандисти РФ заявляють, нібито диктатор Володимир Путін після відвідування окупованих Криму та Маріуполя провів нараду в "командному пункті" війни в Ростові-на-Дону.

Джерело: пропагандистський телеканал "Россия 24"

Деталі: На кадрах видно, що Путін зайшов на нараду в супроводі начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Разом вони заходять у якусь кімнату, де їх зустрічає заступник командувача угрупованням російських військ в Україні Сергій Суровікін і нібито військові. Путін їх вітає і сідає.

Де були записані ці кадри - невідомо.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські пропагандисти стверджують, що Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
  • Згодом Кремль повідомив, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.

Теми: ПутінвійнапропагандаРосія
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