Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 07:57
Путін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав командний пункт вояк
скріншот

Пропагандисти РФ заявляють, нібито диктатор Володимир Путін після відвідування окупованих Криму та Маріуполя провів нараду в "командному пункті" війни в Ростові-на-Дону.

Джерело: пропагандистський телеканал "Россия 24"

Деталі: На кадрах видно, що Путін зайшов на нараду в супроводі начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Реклама:

Разом вони заходять у якусь кімнату, де їх зустрічає заступник командувача угрупованням російських військ в Україні Сергій Суровікін і нібито військові. Путін їх вітає і сідає.

Де були записані ці кадри - невідомо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російські пропагандисти стверджують, що Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
  • Згодом Кремль повідомив, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.

Теми: ПутінвійнапропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Путін відвідав Маріуполь – російські пропагандисти
Захисники знищили понад 50 російських танків, броньованих машин та артсистем
Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде - міністр
Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: