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Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 07:57
Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил командный пункт вояк
скриншот

Пропагандисты РФ заявляют, якобы диктатор Владимир Путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.

Источник: пропагандистский телеканал "Россия 24"

Детали: На кадрах видно, что Путин зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

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Вместе они заходят в какую-то комнату, где их встречает замкомандующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.

Где были записаны эти кадры - неизвестно.

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Напомним:

  • Российские пропагандисты утверждают, что Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.
  • Впоследствии Кремль сообщил, что Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Темы: ПутинвойнапропагандаРосcия
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