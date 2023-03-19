Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк
Воскресенье, 19 марта 2023, 08:57
Пропагандисты РФ заявляют, якобы диктатор Владимир Путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.
Источник: пропагандистский телеканал "Россия 24"
Детали: На кадрах видно, что Путин зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.
Вместе они заходят в какую-то комнату, где их встречает замкомандующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.
Где были записаны эти кадры - неизвестно.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские пропагандисты утверждают, что Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.
- Впоследствии Кремль сообщил, что Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.