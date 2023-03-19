Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 08:57
Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил командный пункт вояк
скриншот

Пропагандисты РФ заявляют, якобы диктатор Владимир Путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.

Источник: пропагандистский телеканал "Россия 24"

Детали: На кадрах видно, что Путин зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Вместе они заходят в какую-то комнату, где их встречает замкомандующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.

Где были записаны эти кадры - неизвестно.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские пропагандисты утверждают, что Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.
  • Впоследствии Кремль сообщил, что Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Темы: ПутинвойнапропагандаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Путин посетил Мариуполь - российские пропагандисты
Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем
Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет - министр
Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
Последние новости
06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все вражеские цели вокруг Киева
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
Все новости...