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Росіяни атакують Бахмут по інерції, несучи величезні втрати – Череватий

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 13:11
Росіяни атакують Бахмут по інерції, несучи величезні втрати – Череватий
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Російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута та несуть величезні втрати під час боїв, запевнив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Джерело: Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова Череватого: "Зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують по інерції здійснювати по декілька десятків атак, але несуть величезні втрати.

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Командування і штаби наші правильно планують оборону. Завдяки мудрості, метикуватості, нестандартності дій наших командирів та військових, досягають того, що знекровлюють ворога, ламають його бойовий дух".

Нагадаємо: Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається створити інформаційні приводи для пояснень, чому найманці не можуть завершити оточення міста Бахмут, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Теми: БахмутвійнаРосія
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