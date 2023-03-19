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Россияне атакуют Бахмут по инерции, неся огромные потери - Череватый

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 13:11
Россияне атакуют Бахмут по инерции, неся огромные потери - Череватый
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Российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута и несут огромные потери во время боев, заверил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Источник: Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь Череватого: "Сейчас они тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции осуществлять по несколько десятков атак, но несут огромные потери.

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Командование и штабы наши правильно планируют оборону. Благодаря мудрости, сообразительности, нестандартности действий наших командиров и военных, достигают того, что обескровливают врага, ломают его боевой дух".

Напомним: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут завершить окружение города Бахмут, говорится в отчете Института изучения войны.

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Темы: БахмутвойнаРосcия
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