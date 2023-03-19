Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання, чому не почав повномасштабну війну в Україні ще 2014 року під час окупації Донбасу.

Джерело: Путін в ефірі телеканалу "Россия 1"

Пряма мова Путіна: "Ми виходили з того, що нам вдасться всі питання вирішити абсолютно мирними засобами...

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... По-друге, це стосується і нашої готовності до якихось більш серйозних дій, ніж дії в рамках так званої "кримської весни".

Деталі: Путін наголосив на кількох факторах, які допомогли йому наважитися на повномасштабне вторгнення у 2022 році, а не раніше, - це "рекордний врожай, клопітка робота над імпортозаміщенням та покращення фінансової системи", а також те, що Росія у 2014 році "не мала гіперзвукової зброї".

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