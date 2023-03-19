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Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 15:13
Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році
фото getty

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання, чому не почав повномасштабну війну в Україні ще 2014 року під час окупації Донбасу.

Джерело: Путін в ефірі телеканалу "Россия 1"

Пряма мова Путіна: "Ми виходили з того, що нам вдасться всі питання вирішити абсолютно мирними засобами...

... По-друге, це стосується і нашої готовності до якихось більш серйозних дій, ніж дії в рамках так званої "кримської весни".

Деталі: Путін наголосив на кількох факторах, які допомогли йому наважитися на повномасштабне вторгнення у 2022 році, а не раніше, - це "рекордний врожай, клопітка робота над імпортозаміщенням та покращення фінансової системи", а також те, що Росія у 2014 році "не мала гіперзвукової зброї".

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

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Теми: ПутінвійнаокупаціяРосія
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