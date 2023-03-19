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Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 14:13
Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году
фото getty

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос почему не начал полномасштабную войну в Украине ещё в 2014 году во время оккупации Донбасса.

Источник: Путин в эфире телеканала "Россия 1"

Прямая речь Путина: "Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами...

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... Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой "крымской весны".

Детали: Путин отметил несколько факторов, которые помогли ему решиться на полномасштабное вторжение в 2022 году, а не раньше, - это "рекордный урожай, кропотливая работа над импортозамещением и улучшение финансовой системы", а также то, что Россия в 2014 году "не имела гиперзвукового оружия".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Темы: ПутинвойнаоккупацияРосcия
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