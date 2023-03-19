Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 15:13
Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году
фото getty

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос почему не начал полномасштабную войну в Украине ещё в 2014 году во время оккупации Донбасса.

Источник: Путин в эфире телеканала "Россия 1"

Прямая речь Путина: "Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами...

... Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой "крымской весны".

Детали: Путин отметил несколько факторов, которые помогли ему решиться на полномасштабное вторжение в 2022 году, а не раньше, - это "рекордный урожай, кропотливая работа над импортозамещением и улучшение финансовой системы", а также то, что Россия в 2014 году "не имела гиперзвукового оружия".

Напомним: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинвойнаоккупацияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Путин
Россия отреагировала на готовность Германии к аресту Путина
Путин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк
Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет - министр
Последние новости
06:23
Ночная атака российских беспилотников: ПВО сбила все вражеские цели вокруг Киева
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
Все новости...